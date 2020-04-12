شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: فتح باب التظلم إلكترونيًا للطلاب فى نتائج الفصل الأول مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن فتح باب التظلمات إلكترونيًا للطلاب فى نتائج الفصل الدراسي الأول وذلك لطلاب جميع الكليات مجانا عبر بوابة التظلمات الإلكترونية للجامعة.

وأوضحت جامعة حلوان في بيان لها منذ قليل، أنه يمكن للطالب الراغب فى تقديم تظلم الدخول على رابط بوابة التظلمات الإلكترونية وتسجيل تظلمه وذلك بكتابة رقمه القومي بشكل صحيح ثم اسم المادة التي يتظلم منها، حيث تتضمن البوابة الإلكترونية للتظلمات إمكانية تسجيل تظلم وعرض لنتيجة التظلم للطالب عقب الانتهاء من فحصها والرد عليها.

ويأتى قرار فتح باب التظلمات إلكترونيا للطلاب فى ضوء اجتماع الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة مع رؤساء اتحاد الطلاب أون لاين الأسبوع الماضى ومناقشتة لمشكلات الطلاب التى تواجههم فى عملية التعليم عن بعد والعمل على حلها فى ظل الظروف الراهنة، حتى لا يحرم أى طالب من إمكانية التقدم بتظلم، بهدف إعادة رصد درجاته والتأكد من حصوله على درجته المستحقة بكل مادة قام بالتظلم فيها.

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وأتاحت الجامعة للطلاب تقديم التظلمات على الرابط التالي: http://app2.helwan.edu.eg/tazlomat/ على أن يتم غلق باب التظلمات خلال أسبوعين من ظهور النتيجة.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال الشئون الإدارية بالجامعة وخلال الجولة التقي عمال الشئون الإدارية.

وشدد رئيس جامعة حلوان ، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة والجامعة لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ،مؤكدا على الالتزام بارتداء الأقنعة والقفازات واتباع إجراءات الحماية والسلامة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشددة بمتابعة إجراءات السلامة الصحية وحماية العاملين.

ووجه رئيس الجامعة ، بتوزيع كمامات على العاملين بالجامعة مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة كل العمال و الموظفين بالجامعة، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.