الأوقاف: إنهاء الخدمة عقوبة من يمكن أصحاب الفكر المتطرف من اعتلاء المنبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد القاضى، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه لا مجال نهائيا لعودة المنتمين للجماعات المتطرفة والإرهابية للمنابر مرة أخرى، مؤكدا على إنهاء خدمة من يخالف قرار غلق المساجد، وكل من يتبنى أفكار جماعة متطرفة، أو يمكن عناصرها من اعتلاء المنبر أو إعطاء الدرس بالمسجد.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساجد هى مصابيح الأمة، ونتمنى أن يرفع الله البلاء عن مصر والعالم أجمع قريبًا، مشيرًا إلى أنه لن يعتلى المنبر أى أحد يتبنى أفكارا مغلوطة أو متشددة.
وتابع أن من يعتلى المنبر يجب أن يكون صاحب فكر مستنير ويثقف من يصلى وراءه، ويكون داعية ينتمى لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل وتحرص على تجديد الخطاب الدينى المستنير والتى تعتبر القضية الأولى للوزارة.
وأوضح أنه جار إعداد جيل جديد من الأئمة المستنيرين، مؤكدًا أنه سيتم إنهاء خدمة أى شخص يثبت تبنيه أفكارًا مغلوطة.
وأشار إلى أنه لا مزايدة أبدا على الهيئات والمؤسسات الكبرى التى اتخذت قرار إغلاق المساجد للحفاظ على الأمة، مؤكدا أن القرار جاء بعد مشاورات كثيرة، ومن يقصر ويفتح المسجد ويعرض المواطنين لانتشار الوباء سيتم إنهاء خدمته فورًا.
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