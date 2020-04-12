شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لاختيار مستشفى عزل لجامعة القاهرة حال وجود إصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأسبوع الماضى لجنة عليا لسرعة اختيار أحد مستشفيات الجامعة تتوافر فيها شروط الصلاحية كمستشفى عزل وعلاج للأطقم الطبية والتمريض وهيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة فى حال اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة من عملها سريعًا بمتابعة لحظية من رئيس الجامعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة، مع تخصيص أحد المباني للعزل المؤقت لحالات الاشتباه غير المؤكدة، بعد الانتهاء من رفع كفاءة المبنى وتجهيزه سريعًا.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أن اللجنة تقوم بمراجعة مستشفيات الجامعة وتحديد إحداها لتخصص كمستشفى لعزل وعلاج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأطباء الامتياز والتمريض، والعاملين والطلاب والمتطوعين بجامعة القاهرة، حال إصابة أى منهم بفيروس كورونا المستجد، مع وضع كافة المعايير الطبية والمالية والإدارية ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة فى تحديد المستشفى.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن اللجنة ستضمن استيفاء المستشفى الذى توصى به للمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسلامة الأطقم الطبية والعاملين والمترددين طبقًا لكود وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن اللجنة تنهى أعمالها وترفع تقريرها النهائي لاتخاذ القرار سريعًا، مع تحديد كل ما يلزم لمباشرة المستشفى عملها حال الاحتياج إلى ذلك.

Advertisements

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن أنه تم الاتفاق النهائي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أثناء زيارتها إلى إيطاليا، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والذي كان قد توصل مع وزيرة الصحة إلى القرار أثناء اجتماع مجلس الوزراء الماضى، على أن تتولى جامعة القاهرة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر التابعة لوزارة الصحة، كمستشفى عزل وعلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة، والحالات التي تكتشف بمستشفيات جامعة القاهرة، حال إصابة أي منهم - لا قدر الله - بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رفع كفاءة المستشفى طبقًا للكود الخاص بالعزل فى وزارة الصحة المصرية، ورفع كفاءتها العامة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، في بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أن لجنة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، ستتم من خلال أطقم طبية تابعة لكلية طب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب، وذلك طبقًا للمعايير المعمول بها بمستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، وبالتنسيق مع المختصين بوازرة الصحة وتسهيل مهمتهم في تجهيز المستشفى، بحيث تصبح صالحة لاستقبال الحالات المصابة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الجامعة جهزت مجموعة من الطواقم الطبية المتخصصة لدعم مستشفيات وزارة الصحة، وذلك في تخصصات: الأشعة التشخيصية والتداخلية، وطب الحالات الحرجة، والأمراض الصدرية، والأمراض المتوطنة، والأمراض الباطنة، والباثولوجية الإكلينيكية والكيميائية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن كلية طب قصر العينى بها كوادر طبية مجهزة لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، وأنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة بالمستشفيات وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيبًا ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين، كما تم فتح باب التطوع لطلاب كلية طب قصر العيني من الفرقتين الخامسة والسادسة، وطلاب السنة النهائية بكلية تمريض للمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، كما يجرى الآن تدريب حوالي 900 طبيب امتياز و 100 من كوادر التمريض.