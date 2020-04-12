شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: جولات للمحافظين للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجنة من مسئولى المحافظة والجهات المعنية بها ومديرية الصحة للمرور الدورى على كافة المستشفيات للتأكيد من اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والإطمئنان على سلامة الأطباء وأطقم التمرين وباقى أعضاء المنظومة الصحية .

كما وجه اللواء محمود شعراوى ، المحافظين بالاستمرار فى توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات بالمحافظات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من كافة الجوانب، المرور على كافة المنشآت الصناعية والسياحية بالمحافظة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بتلك المنشآت واستمرار عجلة العمل والإنتاج ، وكذلك التأكيد على ارتداء العاملين للكمامات الواقية وكافة مهمات الوقاية الشخصية داخل تلك المنشآت، والتأكد من قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين لاستمرار عجلة الاقتصاد المصرى بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.

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وكان وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات المختلفة التى تجرى على أرض المحافظات والعاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتى تتطلب تواجد العاملين فى الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة فى مواقع العمل المختلفة وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم فى عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا" .

وجاءت تكليفات شعراوى للمحافظين فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما طلب وزير التنمية المحلية ، من المحافظين بالتواصل والتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات على أرض المحافظات بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة، مشددًا على أهمية متابعة المحافظين لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال .