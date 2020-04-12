شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تحطم جهاز تنفس صناعي في مستشفى شبرا العام: ثمنه 350 ألف جنيه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور وائل الجعار مدير مستشفى شبرا العام، تفاصيل تعرض جهاز تنفس صناعي للتكسير، بسبب أهالي مريضة توفيت مؤخراً، عقب تعرضها لالتهاب رئوي.

وقال الجعار خلال مداخلة مع عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، على قناة «mbc مصر»، إن مريضة تبلغ من العمر 64 عامًا، حضرت للمستشفى تعاني من التهاب رئوي، وجرى إدخالها للعناية المركزة وتقديم الرعاية الخاة بها، ولكنها توفيت فيما بعد.

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وتابع إن السيدة كانت دائمة التردد على المستشفى لتلقى العلاج، وجرى إدخالها العناية المركزة أكثر من مرة، وتعافت وخرجت ولكن هذه المرة أمر الله .

وتابع أن بعد وفاتها دخل أهلها وذويها إلى العناية المركزة، ونتيجة لتجمهرهم سقط جهاز التنفس الصناعي، وتعرضت شاشته للكسر، مشيرًا إلى أن ثمن الجهاز 350 ألف جنيه، وتكلفة الإصلاح يحددها الوكيل حاليًا، عبر مقايسة للإصلاح، لافتًا إلى أن المستشفى يحتوي على 25 جهاز تنفس صناعي.

من جانبه، عرض عمرو أديب، الاستعداد للتكفل بإصلاح الجهاز، مهما كانت التكلفة له.