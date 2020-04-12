شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية بشبين الكوم: تعليق العمل بقسم الطب الطبيعي لإصابة عامل بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب ورئيس المستشفيات الجامعية بشبين الكوم، أنه تم الاشتباه بأحد عمال المستشفيات الجامعية، والذي يعمل بقسم الطب الطبيعي وبعد الاشتباه في الأعراض المصاحبة له تم تحويله فورًا وحجزه بمستشفى الصدر، وسحب عينات التحاليل اللازمة، وظهرت نتائج التحاليل اليوم وجاءت النتيجة إيجابية بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وبمجرد الاشتباه تم تعقيم القسم بالكامل، وأخذ كافة الإجراءات الإحترازية طبقًا للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات علمًا بأن جلسات وخدمات القسم مُعلقة منذ أسبوعين.

وأضاف أنه بعد ظهور نتيجة التحليل اليوم قرر فريق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية بتعليق العمل بقسم الطب الطبيعي والتأهيل بالكامل لمدة أسبوعين، والتنبيه على جميع المخالطين للعامل من عمال القسم والتمريض والأطباء سرعة التواصل مع الفريق عند ظهور أي أعراض لتحويل أي حالة اشتباه لعمل التحاليل اللازمة وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأوضح قورة أن جميع العينات التي تم أخذها من المشتبه بهم من أطباء وتمريض وعمال من المخالطين لفني التمريض الذي يعمل بالمستشفيات الجامعية جاءت جميعها سلبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.