شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض دفن متوفين.. الجمعية الشرعية ببنها توفر مقابر صدقة لـ«شهداء كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الحاج على جمال زين رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية ببنها الجديدة عن وجود مقابر صدقه لعموم المسلمين وحالات فيروس كورونا بقريه جمجره الجديده ببنها.

وأكد أن «الجمعية على استعداد لاستقبال جثامين أي من ضحايا وشهداء الفيروس».

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واستنكر ماحدث في «محافظات البحيرة والقليوبية والغربية وأخيرا الدقهلية من رفض لدفن جثامين الضحايا».

وقال على إن «هذا الوباء جاء بقضاء الله وقدره وليس لأي إنسان دخل فيه»، مستشهدا بقول الله تعالي: «قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا»، مؤكدا أن «ماحدث يتنافى مع قيم وتعاليم الشريعة الإسلامية».

وأشار على إلى أن «الإصابة بالفيروس ليست وصمة عار لأنه مرض كأي مرض وكل إنسانٍ معرض للإصابة به ونتائج إخفاء الإصابة به كارثية».

ودعا إلى «ضرورة تقديم الدعم لكل مُصابي كورونا وأُسرهم وجنود هذه المعركة من أطباء وممرضين»، مشددا على ضرورة أن يتكاتف أبناء الوطن جميعًا لعبور هذه الأزمة بسلام.