شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تستعيد 858 فدانًا من أراض متعدى عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، نقيب الزراعيين في المحافظة، إن اجمالى عدد قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة منذ عام 2011 وحتى الآن بلغ 37 ألفا و944 قرارا بإجمالى مساحة زراعية تصل إلى 2217 فدانا من الأراضى الزراعية في زمام المحافظة بالبناء عليها وتبويرها لتقطيعها مبان وتحقيق مبالغ مالية كبيرة جراء التعديات وذلك من إجمالى 159 ألف فدان مساحة الإسكندرية الزراعية.

وأضاف «البخشوان» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن لجان الرصد حررت محاضر للمتعدين على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة بلغ 6 آلاف و494 قرارا باجمالى أراضى زراعية بلغت 858 فداناً على مستوى الإسكندرية.

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وأشار إلى أنه منذ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠ وحتى الآن لم يتم رصد أي حالة تعد على الأراضى الزراعية وتقوم أجهزه الزراعة بتكثيف المرور اليومى لرصد التعديات واتخاذ إجراءات الإزالة في المهد بالتنسيق مع مديرية الأمن والاحياء المختصة.

وأوضح أن الإزالات تتم وفق لخطة مسبقة بجدول زمني محدد وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك لعودة مصر لمكانتها الزراعية السابقة، والتصدي لظاهرة الزحف العمراني مشيرا إلى أن الحملات يتم تنفيذها بمساعدة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة، وأجهزة الأحياء، مع وجود غرفة عمليات تحت إشراف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف لمتابعة أي مستجدات فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأضاف أن التعديات على الأراضي الزراعية تتخذ أشكالا مختلفة ولا تقتصر على البناء عليها فحسب، فبناء الأسوار وإقامة ملاعب ومباني بسيطة وتحويلها لمخازن «تشوينات»، يعد ضمن أشكال التعديات التي تحرص المديرية على إزالتها، ومن ثم مطالبة أصحاب الأراضي إعادة زراعتها مجددا ومساعدتهم على ذلك من قبل جهاز تحسين الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ولفت إلى أن التعديات تمت على عدة مناطق في الإسكندرية، مثل أبيس وأبوقير، وتمت إزالة بعضها بمعاونة الشرطة والقوات المسلحة، وأجهزة الأحياء.