شكرا لقرائتكم خبر عن لمن تصلهم رسائل على هواتفهم فقط.. المنيا تبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء صرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة خلال الفترة من الاثنين وحتى الخميس المقبل، وذلك من خلال مكاتب البريد وفروع بنك الائتمان الزراعي.

وأوضح القاضي أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير كل سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا.

وناشد المحافظ، المواطنين المستحقين لصرف المنحة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصل رساله نصية على هاتف المستحق والتي تكون قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

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ويتم بالرسالة تحديد اليوم والتاريخ لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع لبنك الائتمان الزراعي.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع بنك الائتمان الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف.

وشدد على ضرورة مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، مشددا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف المحافظ أن "جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على توفير كل سبل الدعم".

وأشار إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وذلك خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.