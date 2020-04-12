شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يوجه باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التكدس أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بإتخاذ اللازم نحو تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي، بأماكن انتظار للمستحقين لصرف منحة العمالة الغير منتظمة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية والإحتياطات الوقائية والصحية لهم، وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.

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وطالب الوزير، في تصريحات صحفية الأحد، من المحافظين بمراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، موجها المحافظين بالإعلان على صفحة المحافظة والتنبيه على المواطنين بوسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذي ستصله قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وقال «شعراوي»، إنه فيما يخص عملية صرف مستحقات المعاشات يتم تجهيز مكاتب البريد والمدارس وتوفير متطوعين يقومون بعملية تنظيم عملية الصرف، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين.

تأتي هذه التكليفات في إطار إهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بأن تبدأ عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من غدا الإثنين 13 إبريل 2020 وحتى الخميس 16 إبريل، بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظات.