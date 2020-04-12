شكرا لقرائتكم خبر عن «ما تخليش الفواتير تتراكم عليك».. حملة للكهرباء لمطالبة المواطنين بالدفع إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الكهرباء حملة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمطالبة المواطنين بدفع قيمة فواتير الكهرباء، والاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام «كود السداد الإلكتروني» الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

وتحت شعار «ما تخليش الفواتير تتراكم عليك ريح بالك وخليك متطمن».. أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدد من الدعوات لتبين كيفية الاستعلام عن قيمة الفواتير ودفعها بالتزامن مع سياسة الدولة بشأن التيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد.

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وأشارت الوزارة إلى أن بالنسبة لسداد فواتير الكهرباء يتم السداد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر www.eehc.gov.eg لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير)، كما يوجد 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي «مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، وكذلك من خلال خدمة فوري المنتشرة في 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

ويمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير، وهم «البنك الأهلي- بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبوظبي الإمارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK»، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال App Store- Play Store وكذلك مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على App Store -Play Store وتطبيق My Fawry على الهاتف المحمول و10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع يمكن شحنها من خلال مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء أكثر من 1000 مركز شحن وخدمة فوري وبها 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية، و60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي «مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، كما يجري حاليًا التوسع في استخدام تطبيق سهل لشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـNFC، (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل.