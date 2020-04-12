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شكرا لقرائتكم خبر عن «ما حدث في شبرا البهو لن يحدث هنا».. وداع مهيب من أهالي قرية لمتوفاة بكورونا (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد ساعات من مشهد مأساوي اعترض فيه أهالي قريتى «شبرا البهو» و«ميت العامل» بمركز أجا في محافظة الدقهلية على دفن جثمان طبيبة متوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، كان مشهدًا مغايرًا تماما يجري الترتيب له في قرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين في محافظة كفرالشيخ استعدادًا لدفن سيدة من أهالي القرية نتيجة إصابتها بالفيروس نفسه.
«الشهيدة ليست أم لأبنائها فقط ولكنها أم لكل أبناء القرية» كانت الرسالة الأبرز في تعليقات الأهالي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مصحوبة بتأكيد آخر «ما حدث في الدقهلية لا يمكن أن يحدث في بلدتنا».
الشعارات تحولت إلى واقع ملموس مع وصول سيارة الإسعاف للقرية، حيث اصطف الأهالي متباعدين منفذين لكل تعليمات إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة بكفر الشيخ.
الأطباء من أبناء القرية كانوا حلقة الوصل بين مسؤولي وزارة الصحة من جانب وأهالي البلدة من جانب آخر في الإشراف على المشهد العام لتشييع الجثمان.
إعلان أسرة المتوفية عن حالة الوفاة تضمن رفعًا للحرج عن الأهالي «اللي هيحضر صلاة الجنازة مقدرين عزاءه، واللي مش هيحضر نلتمس له العذر وندعوه لصلاة الغائب على روحها».
الدعوة قابلها أبناء القرية بإصرار على استقبال الجثمان، ولكن في ظل تنسيق كامل من لجنة شكلها أطباء القرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتوعية أهالي القرية بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونصائح لدفن المتوفية.
«لا سلامات، ولا لمس لسيارة الإسعاف، بجانب عدم خروج الجثمان من السيارة أثناء صلاة الجنازة، والانصراف بعد الصلاة مباشرة دون صعود المقابر، مع الحرص على التباعد بين صفوف المصلين».. كانت هذه هي كل المحاذير التي التزم بها الأهالي في ظل تعاون كامل مع رجال الشرطة المتواجدين.
عشرات الأهالي من أبناء القرية ارتدوا كمامات وقفازات وزعتها صيدلية و«سوبر ماركت» مجانًا على مشيعي الجثمان، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للمتوفية التي قام أربعة أشخاص من أهلها بدفنها في مقابر الأسرة بعد تنفيذهم لكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة.
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