شكرا لقرائتكم خبر عن «المحكمة الدستورية» تعلن تبرع أعضائها لصالح العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة، صباح الأحد، على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، يؤدى إليهم على مدار 3 أشهر متتاليات، من خلال صندوق تحيا مصر، وذلك لمواجهة الجائحة العالمية المعروفة بفيروس كورونا الستجد.

يأتي ذلك إيمانًا من قضاة المحكمة بحتمية التضامن المجتمعي، ووجوب المساهمة مع سائر مؤسسات الدولة في تحقيق حياة كريمة للمصريين، حسبما قال المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي لها.