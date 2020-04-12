شكرا لقرائتكم خبر عن «كانا يركبان سيارة فارهة».. قصة النصب على مواطن مصري بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كانا يركبان سيارة فارهة» هكذا يروي مواطن مصري يعمل في أحد محلات الهواتف الشهيرة في منطقة مبارك الكبير بالكويت كيف تعرض لعملية نصب.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني قوله: «إن مقيما مصرياً يعمل في أحد محلات الهواتف تقدم لدى مخفر شرطة مبارك الكبير، وأبلغ عن تعرضه لسلب بالقوه من قبل شخصين لا يعرفهما».

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وأوضح الشاب المصري أنه «تم الاتصال عليه من قبل أحدهما، وأفاد برغبته بشراء هواتف وسماعات حديثة».

وأضاف أنه «عند وصوله إلى منطقة مبارك الكبير لتسليم البضاعة نزل شخصين من مركبتهما الفارهة نوع جيب وأفادا بأنهما يعملان بوزارة التجارة وقاما بأخذ البضاعه عنوه دون دفع المبلغ».

وبحسب الشرطة فإن المسروقات شملت «أجهزة هواتف وسماعات حديثة».

وسجلت الشرطة قضية حملت مسمي «سلب بالقوة» جنايات مبارك الكبير بالواقعة، ويكثف رجال إدارة البحث والتحري في محافظة مبارك الكبير جهودهم لضبط الشخصين اللذين انتحلا صفة موظفي وزارة التجارة.