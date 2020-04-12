شكرا لقرائتكم خبر عن قضاة الدستورية يتبرعون برواتب شهر أبريل لصالح العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، وافقت على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر إبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، يؤدى إليهم على مدار ثلاثة أشهر، من خلال صندوق تحيا مصر، لمواجهة الجائحة العالمية بفيروس كورونا.

وأكد المستشار بولس فهمي، في بيان للمحكمة اليوم، إن قرار تبرع المحكمة بمرتبات الأعضاء لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، جاء إيمانا من قضاة المحكمة بحتمية التضامن المجتمعي، ووجوب المساهمة مع سائر مؤسسات الدولة في تحقيق حياة كريمة للمصريين.

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يذكر أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة وافقت فى 26 مارس الماضى على تأجيل جلساتها المحدد فى شهر أبريل الجارى إداريًا إلى جلستها فى 9 مايو المقبل، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما اتخذت المحكمة العديد من الاجراءات المتعلقة بتطهير وتعقيم المحكمة وقاعات الجلسات والمؤتمرات وذلك للوقاية ومكافة انتشار جائحة كورونا.