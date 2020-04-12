شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الفتوى: المتوفى بكورونا شهيد ومن يعارض دفنه آثم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أمين عام الفتوى بدار الإفتاء الدكتور خالد عمران، على ما حدث بالأمس فى قرية شبرا البهو بالدقهلية، وقال إنه تصرف غريب جدا، ولا يمت للمصريين بصلة، مؤكدا أنه يجب احترام حرمة الموتى وفقا للشريعة الإسلامية، ويجب تكريم الإنسان المتوفى بسرعة دفنه.

وأضاف أمين عام الفتوى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فور توفي المسلم يكون له حق فى أعناقنا وهو تكريمه ودفنه، مشيرًا إلى أن المتوفى نتيجة إصابته بوباء فيروس كورونا المستجد يعد من الشهداء فى الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أكد أن الشهداء منهم المبطون والمطعون، والمقصود بالمطعون هو الذى مات فى وباء، لافتا إلى أن من يعاند ويرفض دفن الموتى ويتصدى لهم يعد ذلك إثما كبيرا عليه.

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ونوه إلى أن أى أحد يعارض دفن الموتى بفيروس كورونا المستجد يأثم ويرتكب خطيئة إنسانية ودينية، مؤكدًا أن الذين انتقلوا إلى رحمة الله عافاهم الله سبحانه وتعالى.

وقال إن المرض هو مرض القلوب وليس الابتلاء فى الأبدان، ويجب التصدى لتلك الظاهرة، فالمتوفون ربنا أكرمهم بينما المتصدون لدفنهم فهم المرضى الحقيقيون.