شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه بتجهيز أماكن انتظار لصرف منحة العمالة غير المنتظمة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، المحافظين بإتخاذ اللازم نحو تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بأماكن إنتظار للمستحقين لصرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والإحتياطات الوقائية والصحية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف .

يأتى ذلك فى إطار إهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، بأن تبدأ عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من غدا الأثنين وحتى الخميس 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالمحافظات.

وطالب الوزير، بحسب بيان للوزارة اليوم، من المحافظين بمراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم او تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، كما وجه شعراوى المحافظين بالإعلان على صفحة المحافظة والتنبيه على المواطنين بوسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات الا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذى ستصله قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف.

Advertisements

وقال شعراوى ، إنه فيما يخص عملية صرف مستحقات المعاشات يتم تجهيز مكاتب البريد والمدارس وتوفير متطوعين يقومون بعملية تنظيم عملية الصرف والتاكيد على إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن بدء العد التنازلى لصرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وأوضح الوزير، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بداً من بعد غد الأثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالى حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم ، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى الذى سيتم الصرف منه.