إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر أكثر من 100 يوم على إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أول حالة إصابة بالتهاب رئوى غامض فى الصين، حيث أبلغت الصين عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يناير الماضي، ثم أخذ الفيروس في الانتشار بجميع دول العالم، ونستعرض من خلتال الإنفو جراف التالى رحلة كورونا من فيروس إلى وباء.. 1 يناير الصين تبلغ منظمة الصحة عن الإصابة الأولى بفيروس كورونا 10 يناير منظمة الصحة العالمية تعلن رسميا عن الفيروس وتوجه أعضاءها باتخاذ التدابير لمواجهته النصف الثانى من يناير الصحة العالمية تسمى كورونا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا 30 يناير أعلنت الصحة العالمية الطوارئ لمواجهة الفيروس القاتل 20 فبراير الصين تسجل أعلى عدد إصابات كورونا بـ 74500حالة Advertisements 11 مارس منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا "وباء عالميا" 19 ماس إيطاليا تصبح "مقبرة كورنا" بـ 3000 حالة وفاة و35713 إصابة 21 مارس ترامب يعلن نيويورك منطقة كوارث بعد إصابة 22 ألف أمريكى بكورونا 2 إبريل العالم يسجل مليون إصابة بالفيروس وسط حالة رعب بالعالم 10 إبريل العالم يقترب من المليون الثانى.. والرئيس الأمريكى يعلن أن بلاده فى حالة حرب كاملة ضد الفيروس

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