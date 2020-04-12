استأجرها قبل 7 سنوات.. اعترافات صاحب ورشة لإنتاج كمامات مغشوشة بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات مع عاملين متهمين بحيازة سلع مجهولة المصدر، والغش في مستلزمات طبية معدة للبيع، وإدارة محلاً صناعياً بغير ترخيص من الجهة المختصة في منطقة المعصرة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استغلا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحاجة المواطنين والأطباء إلى الكمامات والملابس الوقائية في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا الـمستجد، وإدارتهما ورشة لتصنيع كميات كبيرة من الكمامات والملابس الوقائية غير مطابقة للمواصفات الطبية وبدون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

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وأظهرت معاينة النيابة العامة للورشة أنها مخصصة لإنتاج الكمامات والملابس الطبية غير المطابقة للمواصفات، وعثر فيها على كميات كبيرة من الأثواب المستخدمة في الصناعة، ونحو 24 آلة للخياطة وأدوات للتصنيع.

وقال المتهم صاحب الورشة في التحقيقات، إنه أنتح المستلزمات الطبية، كمامات وملابس طبية منذ 7 سنوات بالورشة التي استأجرها بمعرفته، دون حصوله على أي تراخيص تسمح له بذلك، وتوريده تلك المنتجات لمنشآت طبية وفقا لأوامر توريد كتابية دون تعقيمها التعقيم اللازم ملقياً مسؤولية ذلك على مستلمها، ودفع الاتهام عن نفسه بادعاء توقفه عن التصنيع لمدة شهرين سبقوا ضبطه منذ انتشار فيروس كورونا، بينما صمم المتهم الثاني بالإنكار.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الورشة وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وتشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي ومفتشي الصيادلة لفحص المضبوطات بداخلها وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الطبي ومطابقتها للمواصفات، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.