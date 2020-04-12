شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسقط حضانة الطفل عن الأم الغير رشيدة والمصابة بالجنون؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأمهات بعد مرحلة الانفصال عن أزواجهم من مصير الأبناء، فتتزايد الأسئلة سواء للمختصين أو لغيرهم، حالمين بسماع ما يرضيهم مهما كان سواء صحيح أو خطأ، لذلك يقدم ”الخليج 365” عدد من المعلومات القانونية، التي تبسط علي الأمهات والمواطنين سير الإجراءات .

وللتعرف على حالات إسقاط حضانة الأم لطفلها، يقول أشرف ناجي المحامى، إن الحالات التي تسقط فيها حضانة الأم لطفلها قانونًا هي إذا كانت الأم مجنونة، أو كانت مريضة بمرض معدى، وإذا كانت الأم صغيره غير رشيدة، أو كانت عاجزة عن رعاية الطفل أو أن تم التحفظ عليها في قضية مخلة تؤكد عدم حرصها علي الرعاية .

وأضاف ناجي، أن كل هذه الحالات تكون بتقدير القاضي الذي يطلع علي القضية، مشيرًا إلى أن من له حق الحضانة الأم، ثم والدة الأم، ثم والدة الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، وكذلك للنساء وإن عَلَو.

موضحا أن قواعد حضانة الصغار تنص على أنه ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج، ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال سن انتهاء الحضانة أن يطلب من المحكمة، تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الأب، حيث أنه فى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب .

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وأكد، أن القانون أوضح أن أجر الرضاعة الصغير يحق للزوجة الحاضنة، وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.

وأشار إلى أن إشكالية الإقامة، أن حق الاطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم او أم الأم، ويحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن، ودعوى نفقة للأطفال، ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، وفى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم.

وأضاف، أنه فى حال الخلع تخسر الزوجة حقها فى مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة ونفقة العدة، حيث تقدر نفقة العدة بنفقة ثلاثة شهور، بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة ثلاثة شهور نفقة المتعة بنفقة 24 شهرا، بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة 24 شهرا