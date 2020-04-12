شكرا لقرائتكم خبر عن والدة «طبيبة الدقهلية» تبكي على الهواء: «كنا قهرانين.. والناس هزؤونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت فايزة عبدالعظيم، والدة طبيبة الدقهلية المتوفاة بفيروس «كورونا»، إن قرية «شبرا البهو» التي منعت دفن ابنتها هي بلد والدها، وعندما كبرت ابنتها تزوجت بها، مؤكدة أنها كانت طبيبة ناجحة ومحبوبة.
وأوضحت والدة الطبيبة المتوفاة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية dmc: «إحنا كنا قهرانين.. بنتي دكتورة وأبويا كان عمدة البلد، والناس قعدوا يهزؤونا مش عايزين يخلونا ندفن بنتنا».
وتابعت: «منهم لله.. منزلتش من العربية ولا شفت بنتي.. الناس وقفولنا وعاملين جنازات ورافضين دفنها.. حسبنا الله ونعم الوكيل».
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