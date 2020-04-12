شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية من مخازن شركات الجملة إلى البقالين ومنافذ توزيع السلع لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أبريل الجارى، بجانب استمرار صرف سلع نقاط الخبز حتى نهاية الشهر منعا للتكدس وكإجراء احترازى من انتشار فيروس كورونا المستجد وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم

كان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين قد تلقى تقريراً من كافة مديريات التموين بمحافظات الجمهورية عن انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما يتم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ صباح كل يوم ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

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كما انتظمت كافة محال البقالة التموينية، وفروع مشروع جمعيتي فى العمل لإستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر ابريل والتي تمتد حتى نهاية الشهر.

وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام كافة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.