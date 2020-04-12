شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب سيناء» تمنع عودة العاملين بالسياحة قبل 23 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة جنوب سيناء، قرارًا بمنع عودة العاملين بالسياحة، الذين حصلوا على إجازات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، قبل مغادرتهم شرم الشيخ، قبل 23 أبريل الجاري.

ونسقت المحافظة مع مديريتي الأمن والصحة لتطبيق القرار ومنع دخول العاملين إن لم تقتض الضرورة، وأُخطرت غرفة المنشآت الفندقية بعدم استدعاء أي من العاملين الذين حصلوا على إجازات.

وستشكل لجنة من الصحة والمحافظة للتواجد عند كمين عيون موسى، لمنع دخو ل العاملين بالسياحة، وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية بمنع تفشي فيروس «كورونا».