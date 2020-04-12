شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفل خطوبة بحديقة عامة في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فضت حملة من إدارات حي المناخ ببورسعيد، تجمعات لإتمام حفل خطوبة بحديقة المنتزه، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وأخطرت الحملة الحضور بخطورة هذه التجمعات التي تؤدى إلى سرعة نشر «كورونا»، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بجهود مكثفة لمنع التكدس والتجمعات لمنع انتشار الفيروس.

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