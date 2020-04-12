شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة وعاجلة من اتصالات النواب للحكومة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، تقريراً كاملاً حول التوصيات التي تراها مناسبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، إلتزاما بتوجيهات الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بمتابعة اللجان النوعية كل فيما يخصه الوضع الحالي ودراسة ما يحال للجان من شكاوي مقدمة من النواب والمواطنين والمقترحات ذات الصله والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضرراً من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة خاصة العماله غير المنتظمة.

وفى هذا الصدد، نستعرض التوصيات المقدمة من لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الأتى: