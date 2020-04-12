شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة وعاجلة من اتصالات النواب للحكومة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، تقريراً كاملاً حول التوصيات التي تراها مناسبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، إلتزاما بتوجيهات الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بمتابعة اللجان النوعية كل فيما يخصه الوضع الحالي ودراسة ما يحال للجان من شكاوي مقدمة من النواب والمواطنين والمقترحات ذات الصله والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضرراً من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة خاصة العماله غير المنتظمة.
وفى هذا الصدد، نستعرض التوصيات المقدمة من لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الأتى:
- دعم جيش مصر الأبيض ويشمل (الأطباء والتمريض والمعاونين) عن طريق شبكات المحمول الأربعة بتقديم كافة التسهيلات وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لدعمهم وتوفير خدمات مميزة لهم.
- زيادة خطوط الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال استفسارات المواطنين والإبلاغ عن حالات الإصابة فيروس كورونا.
- تيسير إجراءات تسليم (السيم كارت) لطلاب المدارس عن طريق توفير موظفين للمبيعات في الإدارات التعليمية للحصول علي الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو مدرسة.
- توفير عدد أكبر لماكينات الصراف الآلي بمكاتب البريد وتعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لضمان عدم التزاحم وخاصة في فترات صرف المعاشات ومد فترة العمل بالمكاتب لضمان عدم التزاحم والحد من التكدسات.
- توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإليكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد، بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أعباء مادية إضافية لاسيما في ظل هذه الظروف.
- موافاه اللجنة بتقرير أسبوعي من قبل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن نشاط الوزارة والجهات التابعة لها، وما تم إتخاذه من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
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