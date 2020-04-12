"صاحب القهوة فين؟".. شرطة المرافق تغلق كافيه مخالف في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حملة مفاجئة شنها ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة تنسيقا مع مسؤولي حي الطالبية، أمس السبت؛ للتأكد من التزام المحال التجارية والمقاهي بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأسفرت الجهود عن ضبط مقهى مخالف بمنطقة الكونيسة التابعة لحي الطالبية، تبين تواجد قرابة 20 شابا في الداخل رغم غلق الباب من الخارج.

وأغلق القائمون على الحملة المقهى بالشمع الأحمر، وجاءت المفارقة اختفاء مالكها بعد صرف مرتاديها، إذ يظهر مقطع فيديو لا يتجاوز الـ30 ثانية قائد الحملة قائلا "صاحب القهوة فين؟".

وجرى التحفظ على محتويات المقهى وإيداعها مخزن الحي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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