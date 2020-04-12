مرور الجيزة: قطع جزئي بشارع البحر الأعظم لتنفيذ أعمال الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأحد، عن إجراء قطع جزئي بشارع البحر الأعظم؛ لتنفيذ أعمال الكهرباء.

وأوضحت الإدارة أنه في إطار تنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لأعمال الحفر بشارع البحر الأعظم، سيتم إجراء قطع عرضي جزئي أمام محطة جزيرة الدهب ابتداء من اليوم وحتي بعد غد الثلاثاء.

وتبدأ الأعمال من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباح اليوم التالي طوال فتره الأعمال، ووضع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال؛ لضمان أمن وسلامه المواطنين.

بدوره، وجه اللواء محمود عبد الرزاق مدير مرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ والتأكد من وضع العلامات التحذيرية.