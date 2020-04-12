إزالة عقار مخالف و13 غُرزة شاي ورفع 1062 حالة تعد في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق العام.

وتمكنت الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من إزالة عقار مخالف بشارع الثروة في منطقة العمرانية، وإزالة 13 غُرزة شاي.

وشملت الجهود رفع 21 إعلانا بدون ترخيص و18 ثلاجة عرض وحجز 19 تروللي و20 عربة متنوعة إضافة إلى التحفظ على 340 عرقا خشبيا بإجمالي 1062 مخالفة.

تم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.