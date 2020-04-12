شكرا لقرائتكم خبر عن «نواجه وباء ضخما وقاتلا».. ارتفاع وفيات «كورونا» في فرنسا لـ14 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس «كورونا» في فرنسا إلى 14 ألف حالة، لكن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في غرف الرعاية المركزة تراجع لليوم الثالث على التوالي، ما أنعش الآمال في أن تكون إجراءات العزل العام المطبقة في مختلف أنحاء البلاد تحد من تفشي المرض.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6883 من 7004 في اليوم السابق.

Advertisements

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة 635 حالة إلى 13832 حالة مع وفاة 8943 حالة في المستشفيات و4889 حالة في دور المسنين، ولكن هذا يقل عن يوم الجمعة عندما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة 987 حالة مع ارتفاع حالات الوفاة في دور المسنين.

وقال جيروم سالومون، مدير وزارة الصحة: «نواجه وباء ضخما وقاتلا وصل إلى مستوى غير مسبوق».

وأضاف أن المستشفيات ما زالت تستقبل حالات جديدة وعلى الشعب الفرنسي أن يظل يقظا.