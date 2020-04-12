شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: إجراء قطع عرضي بشارع البحر الأعظم لتنفيذ أعمال كهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء قطع عرضي جزئي لشارع البحر الأعظم أمام محطة جزيرة الدهب من اليوم حتى بعد غد الثلاثاء، انه لتنفيذ أعمال حفر لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشارع البحر الأعظم، على أن تبدأ الأعمال من الساعه الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباح اليوم التالي طوال فترة الأعمال.

وأكدت المحافظة أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي جنوب، بمتابعة الأعمال والتأكد من الانتهاء منها خلال المواعيد المحددة، مع سرعو رد الشئ لأصله.