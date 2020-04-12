شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استخدامات النظائر المشعة.. أبرزها معالجة الأورام السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل هيئة الطاقة الذرية عملها في مجال الكشف الإشعاعى وتعقيم المنتجات بالإشعاع وإنتاج وتصدير النظائر المشعة، واستمرار الأنشطة الصناعية والتجارية في البلاد حتى لا تتأثر خلال الفترة الحالية .

”الخليج 365” يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل انشاص النووى فى عدد من المجالات المختلفة وهى كالآتي:

1- تستخدم النظائر المشعة في تقدير عمر الأشياء القديمة فقد قدر عمر الأرض من معرفة معدل الاشعاع في الاورانيوم والرصاص، كما قدرت أعمار الأمم البائدة وذلك من الاشعاع الناتج من الكربون-14 المتبقي على قطعة خشب أو قماش من تلك العهود.

2- تستخدم النظائر المشعة في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعى، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية، ومن أهم مجالات استخدام الإشعاعات المؤينة في الزراعة ما يلى:

- زيادة إنتاجية الأرض

- استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.

- تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.

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- إنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.

- تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.

- تعقيم البذور.

3- تستخدم النظائر المشعة في الطب مثل علاج إشعاعي وعلاج باليود المشع ومعالجة الأورام السرطانية وذلك من خلال إعطاء المريض مادة مشعة تقضي على الورم.

4- تستخدم النظائر المشعة أيضا في الكيمياء الحيوية تستخدم لتقدير مدى استفادة الأحياء من غذاء معين وذلك بإعطائه غذاء يحتوي على عنصر مشع و يحتوى على العنصر المشع لتقدير مدى استفادة جسم الكائن من الغذاء.

وكان الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أكد إن الهيئة تواصل عملها في مجال الكشف الإشعاعي وتعقيم المنتجات بالإشعاع وإنتاج وتصدير النظائر المشعة، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على استمرار الأنشطة الصناعية والتجارية في البلاد حتى لا تتأثر خلال الفترة الحالية.

وأوضح عبد الحميد فى بيان له اليوم، أن الهيئة تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بها والجمهور المتعامل معها للحفاظ على صحة المواطن المصري ، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، قامت هيئة الطاقة الذرية المصرية بتعقيم كافة منشآتها في موقعي الهيئة بمدينة نصر وأنشاص إلى جانب صالة التشعيع الجامي بالإسكندرية.