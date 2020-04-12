شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر بيانًا للراغبين في العودة إلى بلادهم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بيانًا لمواطنيها المتواجدين بالقاهرة، والراغبين في العودة إلى قطاع.
وقالت السفارة في البيان، السبت، إنه «نوجه عناية المواطنين الكرام المتواجدين في مصر، والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة بضرورة التوجه إلى معبر رفح البري بدءًا من الإثنين المقبل، وحتى الخميس، حيث يعمل المعبر وفق الآليات المتبعة».
وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة المصرية المعنية، نظير جهودهم الدائمة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية العادلة، ومناصرة الحقوق الفلسطينية في كافة المنابر السياسية والدبلوماسية والحقوقية.
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