شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى المطرية: عزل طبى لـ10 عاملين بسبب علاقتهم بـ«الزيتون التخصصى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد صفى الدين مدير مستشفى المطرية، أنه لا يوجد أي حالات مصابة بكورونا في مستشفى المطرية، لكن يوجد مستشفى مجاورة تدعى الزيتون تم اكتشاف حالات بها، ما استوجب اتخاذ إجراءات احترازية مع بعض العاملين بمستشفى المطرية.

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وأضاف صفى الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم عزل قرابة 10 من العاملين بالمستشفى لهم علاقات بمستشفى الزيتون.

وتابع أنه تم عزلهم منزليا لمدة أسبوعين على أن يحصلون على مستحقاتهم كاملة ولا يعودون للعمل قبل التأكد من سلبية إصابتهم بفيروس كورونا

وأوضح الدكتور محمد صفى الدين مدير مستشفى المطرية، أن الاستقبال والمستشفى يعملان بكامل طاقتهما وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا منها تعقيم المستشفى.