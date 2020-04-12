شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي المواطن الفلسطيني المصاب بفيروس «كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، شفاء وتعافي الفلسطيني المصاب بفيروس الكورونا، والذي أصيب قبيل أسبوع في أعقاب عودته من الخارج مرورا بمصر في طريقه إلى قطاع غزة.

وأكدت السفارة أن الوضع الصحي للمواطن الفلسطيني بخير وقد تحولت نتيجة أصابته بفيروس كوفيد ١٩ من إيجابية إلى سلبية.

وتتقدم السفارة بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة المصرية والجهات المعنية التي تحرص على تقديم العلاجات الأولية اللازمة لعلاج المصابين المصريين والوافدين على حد سوا .