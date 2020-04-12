شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. سميح ساويرس: «مش عاوزين نغلط غلطة الهند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن الذي يقلقه من تبعات أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الطبقة الأكثر عوزاً، لافتًا إلى أن هناك 10 ملايين مصري متواجدون في العشوائيات.

Advertisements

وأشار ساويرس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «القاهرة الآن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث»: «مش عاوزين نغلط غلطة الهند لما عملت الحظر فوجئت بالطبقة الدنيا من الكادحين يخرجون في الشوارع ويقومون بحرق المحال التجارية».

وتابع: «الدولة تشكر وكتر خيرها على دعمها للعمالة غير المنتظمة، بس طول الإجراءات ممكن يؤذي هذه الطبقات، صحيح إحنا بعيد عن السيناريو ده بس طول الفترة خلال الأشهر القادمة ممكن يعمل مشكلة في أكل عيشهم حتى لا تنفجر في وجهنا».

ودعا ساويرس، الحكومة إلى رفع الاجراءات الاحترازية ببطء شديد حماية لهذه الطبقة وتقييم التجربة عن طريق إعادة التشغيل ببطء وقياس رد الفعل وعليه يجرى اتخاذ القرار إما العمل أوالاغلاق.