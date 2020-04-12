شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمكنت ووهان من محاصرة وباء كورونا.. إعلامية صينية تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ عن الاستراتيجية التي اتبعتها الصين في مجابهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن مدينة ووهان التي كانت موبوءة بسبب الفيروس رفعت عنها القيود في الثانى من أبريل الجارى وبدأت الحياة تعود لطبيعتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة في المنشآت العامة حفاظا على صحة المواطنين.

وأشارت الإعلامية الصينية في تصريحات عبر الفيديو لـ"الخليج 365" إلى أن الانتصار على الفيروس يأتي بعد التزام الشعب الصيني بشكل كامل بالتعاون مع الحكومة الصينية، لافتة إلى أن الصين لديها خبرات كبيرة في كيفية علاج كورونا وقد عملت على رفع مناعة المصابين كى تتمكن أجهزة المناعة من مجابهة الفيروس.

وأعربت الإعلامية الصينية عن رفضتها للاتهامات التي توجه بعض الدول إلى الصين واتهامها بنشر الفيروس، مؤكدة أن هذا السلوك يثير السخرية ولا يؤثر على علاقات الصداقة بين الصين وعدد من الدول، مضيفة "وصف الفيروس بأنه صيني يثير حفيظة الشعب الصينى ويؤثر على علاقات بكين بعدد من البلدان".

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وأشارت الإعلامية الصينية إلى أن بكين قدمت كافة المعلومات وتعاونت مع منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا، لافتا إلى منظمة الصحة العالمية هي منظمة دولية وتتمتع بالحيادية والشفافية.

وأوضحت الإعلامية الصينية أن الحياة الاقتصادية بدأت تعود تدريجيا في مدينة ووهان الصينية وسط تدابير تتخذها الحكومة الصينية لمجابهة فيروس كورونا، مشيرة إلى ان الصين كافة الوثائق التي يمكن أن تساعد مصر في مجابهة فيروس كورونا المستجد بشكل كامل.

كان لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة قد أكد أن محاولات تشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها، لن تنجح، قائلا: "تضرب جذور الصداقة بين الصين ومصر في أعماق التاريخ"، وذلك على خلفية ترويج أقوال مطالبة الصين بتحمل المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد".

وقال السفير الصينى فى سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كلمة المتحدث باسم سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، بشأن ترويج الأقوال الباطلة، فيما يسمى بـ"مطالبة الصين بتحمل المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد".