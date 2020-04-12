شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تدرس استخراج البطاقات التموينية خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استخراج بطاقات تموين بدل التالف والفاقد إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة للذهاب المواطن إلى مكتب التموين يقتصر على من لديه رقم محمول صحيح باسمه أو باسم أحد أفراد الاسرة المقيدين بالبطاقة على موقع "دعم مصر"، وأن الوزارة حريصة على إبلاغ كل من ليس له رقم محمول مسجل باسمه من خلال كتابة عبارة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز المدعم تفيد بكتابة رقم المحمول، وأن يقوم المواطن بالدخول على موقع "دعم مصر" لكتابة رقم المحمول الخاص به شريطة أن يكون مسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول الأربعة .



وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتكنولوجيا، إن الهدف من تسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين على موقع "دعم مصر" هو حصوله على مميزات فى الخدمات المقدمة ومنها استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد أو التالف إلكترونيا من المنازل دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، وأن سبب اشتراط تقديم هذه الخدمة لمن يقوم بكتابة رقم المحمول الخاصة به هو التأكد من أن الذي يقوم بالخدمة إلكترونيا هو صاحب البطاقة نفسه لأنه في حالة ضياع البطاقة من صاحبها يستطيع أي شخص الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل طلب بدل فاقد مما يجعل البطاقة الأولى تتعرض للتوقف ولذلك حرصت الوزارة على تقديم هذه الخدمة لمن له رقم محمول ومسجل باسمه .



وأضاف عمرو مدكور أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات الاحتياطية لضمان حقوق أصحاب البطاقات التموين خلال دخولهم على موقع دعم مصر لاستخراج بطاقات تموين بدل تالف أو فاقد والتأكد بأن الذى يدخل على الموقع هو صاحب البطاقة نفسه أو أحد افراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وأنه بمجرد دخول المواطن على الموقع من خلال كتابة رقم بطاقة التموين واسم المحافظة التي يقيم فيها يظهر للمواطن عدة أسئلة تتضمن معلومات عن الرقم القومى الخاص به أو الرقم القومي لاحد أفراد الاسرة المقيدة في البطاقة، وكذلك أيضا رقم المحمول الخاص به، قائلا:"لو المواطن مش كان مسجل رقم المحمول الخاص به مسبقا كيف سنتأكد أنه صاحب البطاقة الذى يريد الحصول على الخدمة من على موقع دعم مصر"، مطالبا جميع أصحاب بطاقات التموين بتسجيل رقم المحمول الخاص بهم بهدف مصلحتهم .





وأوضح الدكتور عمرو مدكور أن الوزارة تدرس حاليا خدمة جديدة للمستفيدين من منظومة الدعم وهى كيفية إستخراج بطاقات التموين والحصول عليها فى مدة 24 ساعة خلال الفتره المقبلة حيث سيعد ذلك انجاز كبير وهو بمجرد تقديم المواطن طلبه سواء من خلال مكتب التموين أو موقع دعم مصر يستطيع الحصول على بطاقة التموين سواء استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي أو بطاقة تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة وان الوزارة تقوم حاليا بالعمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك