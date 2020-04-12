شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحرق إيطاليا جثامين المصابين بفيروس كورونا؟.. طبيب من روما يجيب ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إن الأرقام المهمة هى عدد المتعافين من فيروس كورونا في إيطاليا وليس عدد حالات الوفاة أو المصابين، مشيرا إلى أن 85% من حالات الوفاة فى إيطاليا لمسنين متقدمين فى العمر ويعانون من أمراض خطيرة.

ولفت الدكتور فؤاد عودة إلى أن معدل الوفيات فى صفوف الإيطاليين المصابين بفيروس كورونا بدأت تقل خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن ما يقرب من 61 ألف شخص يتلقون العلاج في منازلهم.

وأوضح أن إيطاليا عانت من أزمة كبيرة خلال المرحلة الأولى من انتشار كورونا وخاصة في مدينة لامبارديا التي كانت تسجل ألفى حالة وفاة يوميا ولم تستوعب المقابر تلك الأعداد الكبيرة ما دفع قوات الجيش الإيطالى لنقل الجثث خارج المدن والتخلص منها بحرقها لكن المهاجرون العرب تم دفنهم وفقا للشريعة الإسلامية.

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وشدد عودة على ضرورة أن يلتزم الشخص الذى يقوم بعملية الغسل للجثمان المتوفى بفيروس كورونا بالحرص الشديد لأن الفيروس يمكن أن يتسبب في العدوى للشخص الذى يقوم بعملية الغسل، داعيا إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية خلال عملية دفن الجثمان.

وحول ما تردد بتجدد إصابة المتعافين من كورونا في عدد من الدول الأجنبية، نفى الدكتور فؤاد عودة تجدد إصابة أى من الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرا إلى أن جسم الإنسان به جهاز مناعة قادر على مقاومة الفيروس.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19468 وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16353 حالة، لكن تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان الولايات المتحدة أكبر خمس مرات من عدد سكان إيطاليا وأكبر سبع مرات تقريبا من سكان إسبانيا.