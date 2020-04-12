شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا و 11 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، منها": "الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 42 مصابًا، و"وزارة الصحة تطلق خدمة الرد الآلى عبر "واتساب" للاستفسارات عن فيروس كورونا"، و"وزيرة الهجرة: الدولة لا تستهين بغنى أو فقير من العالقين فى الخارج"، و"وزير القوى العاملة: بدء صرف منحة الـ 500 جنيه الاثنين ورسائل نصية للمستحقين ". الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 42 مصابًا وزارة الصحة تطلق خدمة الرد الآلى عبر "واتساب" للاستفسارات عن فيروس كورونا وزيرة الهجرة: الدولة لا تستهين بغنى أو فقير من العالقين فى الخارج وزير القوى العاملة: بدء صرف منحة الـ 500 جنيه الاثنين ورسائل نصية للمستحقين الإفتاء: التشاؤم والاستهزاء والتنمر بالمصابين سلوك ذميم منهى عنه شرعا القوى العاملة تعلن وفاة مصرى آخر في السعودية بكورونا وتتابع مستحقاته صور.. وزير النقل: مستمرون فى تنفيذ المشروعات القومية مع إجراءات الوقاية من كورونا هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر غرب مدينة مرسى مطروح دون خسائر Advertisements وزير الأوقاف يرد على منع دفن طبيبة الدقهلية المصابة بكورونا :تعطيل دفن الموتى مناف للقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية وزارة النقل: المترو نقل بالأمس 394 ألف راكب والسكة الحديد 211 ألف الأزهر للفتوى: التنمر ضد مصابى كورونا سلوك مرفوض ومحرم ويجب إكرام الميت المفتى:لا يجوز لأى إنسان أن يحرم أخاه من الدفن ولا التنمر على مصابى كورونا المستشفيات التعليمية تكشف حقيقة عزل الموظفين بمستشفى المطرية بسبب كورونا بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا الصحة العالمية تكشف طرق الوقاية من عدوى كوفيد 19 من المتوفين المعاهد التعليمية: لا إصابات بفيروس كورونا فى مستشفى المطرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا و 11 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.