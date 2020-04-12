أخبار مصر

مايكل مورجان يطالب بتخصيص مقبرة بنصب تذكارى لشهداء الجيش الأبيض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل مورجان يطالب بتخصيص مقبرة بنصب تذكارى لشهداء الجيش الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الاعلامي والباحث السياسي، الدكتور مايكل مورجان، بضرورة تخصيص مقبرة بنصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض من الأطباء وأعضاء التمريض والعاملين في قطاع الصحة، وكل من وضع حياته في المقدمة لخدمه أخواته من ابناء الشعب المصري، خلال جائحة .

 

Advertisements

وقال مورجان إن الأطباء وطاقم التمريض هم في معركه حقيقيهً في مواجهه هذا العدو الغير مرئى، مضيفاً "لابد أن يتبع المواطنين توجيهات الوزارات المعنية والدولة لمنع حدوث كارثه كما حدث في إيطاليا و اسبانيا و إيران و اخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة المصنفة الأولى عالمياً في المجال الطبي، والذي أدي عدد الإصابات إلي شبه انهيار في المنظومة الصحية".

 

الجدير بالذكر أن عدد الأطباء الذين فقدوا أرواحهم في العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا أكثر من 200 طبيب و ممرض .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايكل مورجان يطالب بتخصيص مقبرة بنصب تذكارى لشهداء الجيش الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا