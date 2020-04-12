شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل مورجان يطالب بتخصيص مقبرة بنصب تذكارى لشهداء الجيش الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الاعلامي والباحث السياسي، الدكتور مايكل مورجان، بضرورة تخصيص مقبرة بنصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض من الأطباء وأعضاء التمريض والعاملين في قطاع الصحة، وكل من وضع حياته في المقدمة لخدمه أخواته من ابناء الشعب المصري، خلال جائحة كورونا.

Advertisements

وقال مورجان إن الأطباء وطاقم التمريض هم في معركه حقيقيهً في مواجهه هذا العدو الغير مرئى، مضيفاً "لابد أن يتبع المواطنين توجيهات الوزارات المعنية والدولة لمنع حدوث كارثه كما حدث في إيطاليا و اسبانيا و إيران و اخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة المصنفة الأولى عالمياً في المجال الطبي، والذي أدي عدد الإصابات إلي شبه انهيار في المنظومة الصحية".

الجدير بالذكر أن عدد الأطباء الذين فقدوا أرواحهم في العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا أكثر من 200 طبيب و ممرض .