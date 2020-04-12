شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد بإطلاق اسم طبيبة الدقهلية على مدرسة بأجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لقراره بإطلاق اسم الطبيبة الفقيدة سونيا عبد العظيم عارف والتى وافاتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد على مدرسة " شبرا البهو " الابتدائية بمركز أجا .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بقرار محافظ الدقهلية، مؤكدة أنه قرار إنسانى جاء فى وقته لرد الاعتبار للفقيدة وأسرتها وللكادر الطبى بشكل عام، ويعد تأكيد لرسالة مهمة تتمثل فى أن تضحيات الكادر الطبي هى محل تقدير واحترام، وأن الإصابة أو الوفاة بهذا الفيروس ليست جريمة أو وصمة عار.

كما أكدت رئيسة المجلس أن الكادر الطبي يخوض كفاحًا مستمرًا للقضاء على هذا الفيروس مضحين بأنفسهم فداءً للوطن، ويجب على جميع المصريين رد الجميل وتقدير دورهم العظيم فى حمايتهم وحماية الوطن، وإدراك ما تمر به مصر من تحديات كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشددة على أن وزارة الصحة لا تألو جهدًا وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية بشأن طرق الدفن والغسل لضحايا الفيروس.

يذكر أن قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جاء على خلفية تجمع أهالى قرية شبرا البهو اليوم لرفض دفن الطبيبة بالمقابر الخاصة بأسرتها، بعد وفاتها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.