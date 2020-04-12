مباحث الشيخ زايد تداهم معملا لتصنيع المطهرات المغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية شقة اتخذها تاجر ومالكة مركز تجميل معملا لتصنيع المطهرات في الشيخ زايد.

وردت معلومات للرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد مفادها أن كلا من: "كريم ع." 30 سنة تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص." عامل بمقهى (أريتري الجنسية) و"سما م." 25 سنة، مالكة مركز مستحضرات تجميل، يتخذون شقة مستأجرة معملا لتصنيع المطهرات (كحول – جل) غير صالحة للاستهلاك الأدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة استهدفت الشقة المشار إليها وأمكن ضبط 183 زجاجة كحول مخلوط بجل سعة 1 لتر،

2400 زجاجة جل مطهر سعة الواحدة 100 مللي وماكينتي تغليف وكي وميزان إلكتروني إضافة إلى مجموعة من الأختام والاستيكرات والعلامات المائية.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.