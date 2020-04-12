الجريمة في 24 ساعة.. 3 وقائع قتل وقرار هام من النيابة بشأن "طبيبة الدقهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -عاطف مراد:

شهد الشارع المصري حوادث عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان بعدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا ما بين أب يُعذب أبنائه ومصرع إحداهم جراء التعذيب، ومقتل شخص على يد لصين حاول منعهم من سرقة سيارة شقيقه وانتحار مريضة نفسيًا شنقًا.

- النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة منع دفن "طبيبة الدقهلية" المتوفاة بـ"كورونا"

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض، ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية بسبب "كورونا"

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-المتهم أبي.. عذب أطفاله الثلاثة بـ"جنزير وخرطوم" فسقطت أكبرهم جثة

"أب بلا رحمة".. تلخص هذه العبارة ما جرى داخل إحدى الوحدات السكنية بحي الشروق، في محافظة القاهرة، بعدما انهال أحد الأشخاص بالضرب المبرح على أطفاله الثلاثة حتى فارقت ابنته الكبرى الحياة متأثرة بوصلة التعذيب.

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عاطل يقتل صديقه في مشاجرة بشبرا الخيمة

تخلص عاطل بمنطقة شبرا الخيمة، من صديقه سائق توك توك، طعنًا بمفك لرفضه إعطائه التوك توك الخاص به، وجرى نقل جثة المتوفي للمستشفى، وضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

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مقتل شخص على يد لصين سرقا سيارة أخيه في الهرم

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف لملابسات مقتل أربعيني بطلقات نارية على يد مجهولين بمنطقة الهرم، السبت.

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-بالأرقام.. هؤلاء خالفوا قراري الغلق والحظر في الوراق خلال 24 ساعة

واصل ضباط مباحث قسم شرطة الوراق حملاتهم التفتيشية؛ لفرض السيطرة الأمنية والتصدي لحائزي السلاح ومروجي المواد المخدرة، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق، والمواطنين بحظر التجوال من الثامنة مساء.

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ضبط متهم بغسل 5.5 مليون جنيه في دمياط

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بدمياط، لقيامه بأفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 5.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الاجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

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ضبط مدرس يدير مركزًا تعليميًا داخل شقة بأسيوط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مدرس لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، وتجميع عدد من الطلاب بأحد العقارات بأسيوط.

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انتحار مريضة نفسيًا شنقًا في سوهاج

أقدمت فتاة، على الانتحار شنقًا اليوم السبت، داخل غرفة بمنزل أسرتها بقرية علي بن أبي طالب بناحية مشروع غرب طهطا دائرة مركز جهينة، شمالي محافظة سوهاج.

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وفاة طفل دهسته سيارة في دمياط

لقي طفٌل مصرعه اليوم السبت، دهسًا تحت عجلات سيارة بمنطقة الهويس في دمياط.

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العثور على جثة رضيع ملقاة في شارع ببورسعيد

عثر سكان منطقة زمزم بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة بأحد شوارع المنطقة.

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-النيران تلتهم مزرعة للدواجن في سوهاج

أصيب عامل بحروق متفرقة بالجسم؛ اليوم السبت؛ في حريق مزرعة دواجن بمركز جزيرة شندويل؛ شمالي محافظة سوهاج.

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