الداخلية: سنتصدى لأى محاولات لعرقلة دفن المتوفين بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أكدت وزارة الدخلية أن أن دعوات إخوانية وراء محاولة منع دفن طبيبة الدقهلية المتوفية جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنها ستتصدى بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة.

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وذكرت وزارة الداخلية، أنها ألقت القبض على 23 شخصًا في الدقهلية.

ورصدت أجهزة الأمن قيام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن طبيبة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع إنتشار المرض.

وعلى الفور تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارِ العرض على النيابة العامة.