الداخلية: ضبط 23 مواطنًا حاولوا منع دفن "طبيبة الدقهلية" المتوفاة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها 23 مواطنًا من قرية "شبرا البهو" في محافظة الدقهلية، لمحاولتهم منع إجراءات دفن طبيبة توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت: "بتاريخ اليوم قام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية " شبرا البهو " بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس " كورونا " المستجد إستجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع إنتشار المرض".

وأوضحت الوزارة: "تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى العرض على النيابة العامة".

وأكدت وزارة الداخلية تصديها بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة.