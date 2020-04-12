​"فوتوغرافيا الآثار المصرية".. محاضرة على الإنترنت من المتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم المتحف المصري بالتحرير، يوم الأربعاء، محاضرة من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: "فوتوغرافيا الآثار المصرية من المجموعات الأرشيفية".

وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، إن المحاضرة يلقيها إبراهيم عبدالفتاح عضو مركز ترميم آثار المتحف المصري، وباحث دكتوراه بجامعة طوكيو للفنون، وتتناول تاريخ التصوير والمصورين الأوائل من الأجانب والمصريين، وبخاصة الذين شاركوا في تصوير وتوثيق الآثار المصرية في المواقع والمتاحف المصرية وذلك بالتزامن مع البدايات الحقيقية للحفائر العلمية المنظمة وبدايات إنشاء المتاحف المصرية لحفظ المجموعات الأثرية المكتشفة، خلال النصف الثاني للقرن التاسع عشر.

وأشارت عبدالرازق إلى أن المحاضرة تتناول أيضًا دراسة بعض أرشيفات المصورون الأوائل الذين عملوا بشكل أساسي في تصوير وتوثيق المواقع والمقتنيات الأثرية، وتحليل محتوى تلك الأرشيفات، والعلاقات فيما بينها.

يمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعه 6 مساءً من خلال الرابط: اضغط هنا