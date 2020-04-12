وزير الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة بالطرق والشوارع وبدرومات المنازل إثم ومعصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إقامة الجمعة تدخل في إطار الولايات العامة، التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر، أو من ينوب عنه، وفي المساجد التي تحددها جهة الولاية المختصة.

وأضاف في بيان له، أن صلاة الجمعة لا تنعقد في غير المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص، وهي وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية أو الجهة التي تسند إليها إدارة شئون المساجد في الدول التي ليس بها وزارات أوقاف أو شئون إسلامية، مشدداً على أن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك افتئات على الدين والدولة.

وأشار إلى أن إقامتها في الظروف الراهنة بالشوارع أو الطرقات أو بدرومات المنازل أو أسطحها بالمخالفة لجهة الاختصاص، فإثم ومعصية بإجماع المؤسسات الدينية، ورأي كل من يعتد برأيه من أهل العلم المعتبرين.