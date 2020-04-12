​الأوقاف: استحداث وحدة للنظافة والتعقيم بالجهات التابعة للوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استحداث وحدة خاصة بالنظافة والتعقيم على مستوى الديوان العام وجميع المديريات الإقليمية والجهات التابعة.

وأوضح وزير الأوقاف في بيان له السبت. أن الوحدة يرأسها اللواء عمرو فاروق شكري رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، وعضوية المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية، والمهندس شريف محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وكلف وزير الأوقاف، الوحدة المركزية بسرعة تشكيل الوحدات المطلوبة بالمديريات الإقليمية والجهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية وتحديد مهامها.