​"مشروع البحث بزنس".. طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن أباطرة الدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدَّم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن استغلال بعض المعلمين مشروعات البحث المقررة على الطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وصولًا إلى الصف الثالث الإعدادي، كبديل عن الامتحانات بسبب فيروس كورونا، وذلك مقابل مبالغ مالية من الطلاب.

وأوضح متولي أنه رغم الاعتقاد بأن قرارات إلغاء امتحانات التيرم الثاني، واستبدال إلزام الطلاب بتقديم بحث في كل مادة بها، بالتعاون مع معلمي الفصول، وعبر المنصة الإلكترونية الجديدة، التي أطلقت لهذا الغرض "إيدمودو" سوف تمنع من ظاهرة الدروس الخصوصية؛ فإن هذا القرار ذاته كان سببًا في منح أباطرة الدروس الخصوصية قُبلة الحياة، وإعطائهم فرصة من ذهب للاستيلاء على أموال أولياء الأمور، عن طريق بزنس بديل للدروس التي توقفت تمامًا، إثر حملة الدولة على المراكز والسناتر الخاصة، لإغلاقها؛ حتى لا تكون بديلًا للمدرسة لتجمُّع الطلاب.

وأشار البرلماني إلى أن معلمين في مدارس مختلفة بدؤوا يتربحون من وراء ذلك البحث العلمي الذي سينفذه الطلاب بمساعدة المدرسين، وسيحاولون الحصول على أموال من أولياء الأمور نظير مساعدة الطلاب في البحث العلمي، رغم قرار التعليم بأن تلك مجانية دون أي رسوم، وتعتبر بديلًا عن الشرح في الفصول، وتبارى المحترفون في بيع العلم لتجهيز أبحاث معدة مسبقًا، وترويجها بين الطلاب بسعر خيالي يصل إلى 200 جنيه للبحث في المادة الواحدة، مستغلين عدم وجود شبكات إنترنت لدى أولياء الأمور.