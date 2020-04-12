شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 8 حالات من مستشفى العزل ببني سويف بعد تعافيهم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف عن تعافي 8 حالات من أبناء المحافظة (6 رجال وسيدتين) من فيروس كورونا، وخروجهم من مستشفى العزل، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

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وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتعافين من أبناء المحافظة، متنميا لهم دوام الصحة، وأن «تكون الأيام القادمة خير عليهم وعلى مصرنا الغالية، داعياً المولى عزوجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر جميعا بوطننا الغالي هذه المحنة بكل أمن وسلام».

وأشاد محافظ بني سويف بالدور الكبير والبطولي الذي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل أجهزتها المعنية والمعاونة، وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية «جيش مصر الأبيض»، حيث تعد مصر في وضع أفضل في معدلات الشفاء.

وتابع المحافظ قائلا: «أخص بالشكر والتقدير كل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، والذين هم في الصف الأول في مجابهة تلك الأزمة، بجانب تفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وكذا تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها رئاسة مجلس الوزراء، في إطار الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن».